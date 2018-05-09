На Красной площади проходит Парад Победы

Одна из самых зрелищных частей парада — прохождение по брусчатке танков и бронемашин. В этом году на Красной Площади пройдут 13 тысяч 46 человек, 159 единиц военной техники, в том числе легендарный советский танк Т-34, самый узнаваемый символ Великой Отечественной войны.

Пешие расчёты и экипажи боевых машин четыре месяца тренировались на полигонах, несколько раз репетировали на Красной Площади. Всё, чтобы сегодня, в День Победы, все движения многотонных механизмов были синхронными и максимально точными.

Чтобы помочь военнослужащим, в конце апреля в центре города даже нанесли специальную разметку. Военная техника не может пользоваться обычными полосами для автомобилистов. Особые жёлтые линии дают необходимый ориентир.

Своё движение к Красной Площади колонна начала 9 мая на рассвете в Нижних Мнёвниках. Экипажи проследовали до Звенигородского шоссе, далее по участку Садового кольца — к Тверской улице.

На всём протяжении маршрута с тротуаров за происходящим наблюдали москвичи и гости города, те, кто не поленился подняться рано утром, чтобы увидеть военную технику своими глазами. Как это обычно бывает 9 мая, соцсети уже заполнены любительскими фотографиями и видео.

Посмотреть есть на что. Торжественный марш в этом году будет богат на премьеры. Впервые на Красной площади представят боевую машину огневой поддержки «Терминатор-2». Она способна не только прикрывать действия танков в городских условиях, но и выполнять сложные самостоятельные задачи.

Роботизированный гусеничный комплекс «Уран-9» создан для защиты личного состава и вывода его из-под огня противника. Комплекс «Уран-6» — может обнаружить на поле боя, идентифицировать и по команде уничтожить любой взрывоопасный предмет. Будут и другие новинки, например, беспилотные летательные аппараты.

Впервые открыто покажут «Катран» и «Корсар» — они способны оказывать силовую поддержку при выполнении специальных задач, могут быть использованы в разведывательных целях — аппараты оснащены оборудованием для видеозаписи и тепловизорами.

Вдоль стен Кремля также проследуют колонной уже знакомые широкой публике автомобили «Тигр», бронетранспортёры, самоходные гаубицы и зенитные ракетные комплексы «БУК» и «Ярс», и, разумеется, Зенитная ракетная система С-400.