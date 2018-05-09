В Уссурийске в Праздничных мероприятия посвященных дню Победы приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих ВВО

Парад Победы, по традиции, открыл танк Т-18, за ним впервые прошел легендарный танк Т-34-85, восстановленный до заводского состояния военнослужащими центральной базы хранения бронетехники, дислоцированной в Приморском крае

9 мая в Уссурийске состоялся военный парад, посвященный Дню Победы. По центральной улице Уссурийска торжественным маршем прошли порядка тысячи военнослужащих Приморского общевоинского объединения Восточного военного округа, а также воспитанники Уссурийского суворовского военного училища, казачьи формирования и юнармейцы.

Парад Победы, по традиции, открыл танк Т-18, за ним впервые прошел легендарный танк Т-34-85, восстановленный до заводского состояния военнослужащими центральной базы хранения бронетехники, дислоцированной в Приморском крае.

Кроме бронетранспортеров и боевых машин пехоты, зрители увидели самоходные артиллерийские установки «Акация», «Мста» и «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град», а также танки Т-72Б3. Замыкали колонну боевой техники тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Всего в составе механизированной колонны было задействовано порядка 90 единиц различной боевой техники.