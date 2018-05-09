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В Уссурийске в Праздничных мероприятия посвященных дню Победы приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих ВВО
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В Уссурийске в Праздничных мероприятия посвященных дню Победы приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих ВВО 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Парад Победы, по традиции, открыл танк Т-18, за ним впервые прошел легендарный танк Т-34-85, восстановленный до заводского состояния военнослужащими центральной базы хранения бронетехники, дислоцированной в Приморском крае.
9 мая в Уссурийске состоялся военный парад, посвященный Дню Победы. По центральной улице Уссурийска торжественным маршем прошли порядка тысячи военнослужащих Приморского общевоинского объединения Восточного военного округа, а также воспитанники Уссурийского суворовского военного училища, казачьи формирования и юнармейцы.
Парад Победы, по традиции, открыл танк Т-18, за ним впервые прошел легендарный танк Т-34-85, восстановленный до заводского состояния военнослужащими центральной базы хранения бронетехники, дислоцированной в Приморском крае.
Кроме бронетранспортеров и боевых машин пехоты, зрители увидели самоходные артиллерийские установки «Акация», «Мста» и «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град», а также танки Т-72Б3. Замыкали колонну боевой техники тактические ракетные комплексы «Искандер-М».
Всего в составе механизированной колонны было задействовано порядка 90 единиц различной боевой техники.
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