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Т-18 и Т-34: легенды военной техники приняли участие в Параде Победы в Уссурийске
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Т-18 и Т-34: легенды военной техники приняли участие в Параде Победы в Уссурийске 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Зрители могли видеть самоходные установки «Акация», «Мста» и «Гиацинт», систему залпового огня «Град» и танки Т-72Б3.
В праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в Уссурийске приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих Восточного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.
«По центральной улице города торжественным маршем прошли порядка тысячи военнослужащих Приморского общевоинского объединения ВВО, а также воспитанники Уссурийского суворовского военного училища, казачьи формирования и юнармейцы», — уточняется в заявлении.
По традиции Парад Победы открыл танк Т-18. Следом за ним прошел легендарный танк Т-34-85, который был восстановлен до заводского состояния военнослужащими центральной базы бронетехники в Приморском крае.
Также зрители могли видеть самоходные установки «Акация», «Мста» и «Гиацинт», систему залпового огня «Град» и танки Т-72Б3.
«Замыкали колонну боевой техники тактические ракетные комплексы «Искандер-М»», — говорится в сообщении.
В составе колонны было задействовано около 90 единиц боевой техники.
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