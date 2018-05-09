Т-18 и Т-34: легенды военной техники приняли участие в Параде Победы в Уссурийске

Зрители могли видеть самоходные установки «Акация», «Мста» и «Гиацинт», систему залпового огня «Град» и танки Т-72Б3.

В праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в Уссурийске приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих Восточного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

«По центральной улице города торжественным маршем прошли порядка тысячи военнослужащих Приморского общевоинского объединения ВВО, а также воспитанники Уссурийского суворовского военного училища, казачьи формирования и юнармейцы», — уточняется в заявлении.

По традиции Парад Победы открыл танк Т-18. Следом за ним прошел легендарный танк Т-34-85, который был восстановлен до заводского состояния военнослужащими центральной базы бронетехники в Приморском крае

Также зрители могли видеть самоходные установки «Акация», «Мста» и «Гиацинт», систему залпового огня «Град» и танки Т-72Б3.

«Замыкали колонну боевой техники тактические ракетные комплексы «Искандер-М»», — говорится в сообщении.

В составе колонны было задействовано около 90 единиц боевой техники.