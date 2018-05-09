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В День Победы на Кубани состоится более двух тысяч праздничных мероприятий
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В День Победы на Кубани состоится более двух тысяч праздничных мероприятий 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев возложит цветы у памятных мест, будет присутствовать при прохождении войск Краснодарского территориального гарнизона торжественным маршем на Театральной площади, поддержит участников акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
По всему Краснодарскому краю 9 мая пройдут концерты, музыкально-патриотические программы и выставки. Всего — более двух тысяч мероприятий.
В Краснодаре проходит торжественная церемония возложения цветов погибшим защитникам Отечества на площади Памяти Героев у Вечного огня.
В 11:00 на Театральной площади начнется парад. На нем соберутся более двух тысяч военных. К пешим расчетам присоединится военная техника — современные ракетные комплексы «Искандер», бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», переносной зенитный комплекс «Игла».
Затем по главной улице города пройдут колонны «Бессмертного полка». Впервые в этом году к акции присоединятся юнармейские отряды.
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