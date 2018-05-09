В День Победы на Кубани состоится более двух тысяч праздничных мероприятий

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев возложит цветы у памятных мест, будет присутствовать при прохождении войск Краснодарского территориального гарнизона торжественным маршем на Театральной площади, поддержит участников акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

По всему Краснодарскому краю 9 мая пройдут концерты, музыкально-патриотические программы и выставки. Всего — более двух тысяч мероприятий.

Краснодаре проходит торжественная церемония возложения цветов погибшим защитникам Отечества на площади Памяти Героев у Вечного огня.

В 11:00 на Театральной площади начнется парад. На нем соберутся более двух тысяч военных. К пешим расчетам присоединится военная техника — современные ракетные комплексы «Искандер», бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», переносной зенитный комплекс «Игла».

Затем по главной улице города пройдут колонны «Бессмертного полка». Впервые в этом году к акции присоединятся юнармейские отряды.