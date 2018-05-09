Моряки ТОФ продолжили празднование во Владивостоке после Парада Победы

Военные повара угостили всех желающих флотской кашей, приготовленной на полевых кухнях в Адмиральском сквере и на центральной площади города. Свыше трех тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота и 80 единиц боевой техники принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу ТОФ.

В 09:00 в столице Приморья торжественные мероприятия начались с подъема Государственного и Андреевского флагов перед штабом Тихоокеанского флота.

В параде войск приняли участие офицеры штаба ТОФ, расчеты береговых войск, объединений и соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации флота, ВДВ, курсанты ТОВВМУ имени адмирала С. О. Макарова, МГУ имени адмирала Г. И. Невельского филиала Нахимовского военно-морского училища. Открыла парад рота барабанщиков Нахимовского военно-морского училища города Владивостока