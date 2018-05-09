Ещё
Моряки ТОФ продолжили празднование во Владивостоке после Парада Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Моряки ТОФ продолжили празднование во Владивостоке после Парада Победы 

360tv.ru 16 минут назад
Фото: 360tv.ru
Военные повара угостили всех желающих флотской кашей, приготовленной на полевых кухнях в Адмиральском сквере и на центральной площади города. Свыше трех тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота и 80 единиц боевой техники принимают участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу ТОФ.
В 09:00 в столице Приморья торжественные мероприятия начались с подъема Государственного и Андреевского флагов перед штабом Тихоокеанского флота.
В параде войск приняли участие офицеры штаба ТОФ, расчеты береговых войск, объединений и соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации флота, ВДВ, курсанты ТОВВМУ имени адмирала С. О. Макарова, МГУ имени адмирала Г. И. Невельского филиала Нахимовского военно-морского училища. Открыла парад рота барабанщиков Нахимовского военно-морского училища города Владивостока.
В столице Приморского края прошел парад войск и боевой техники Владивостокского гарнизона.
360tv.ru: последние новости
Минобороны показало возможности впервые представленных на Параде Победы «Терминаторов» Спасатели проведут учения по предотвращению пожаров на торфяниках в Подмосковье Киев возмутился проверкой украинских кораблей российскими спецслужбами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине838
Порошенко испугался «Бессмертного полка»122
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»25
Определены финалисты «Евровидения»34
«Россия хочет присвоить победу над фашизмом»565
Видео
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение