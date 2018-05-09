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Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц принял Парад Победы во Владивостоке
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Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц принял Парад Победы во Владивостоке 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Во Владивостоке прошел Парад Победы. Принимал парад войск и боевой техники Владивостокского гарнизона командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Шествие открыла рота барабанщиков из Нахимовского военно‐морского училища Владивостока. Об этом сообщила пресс‐служба администрации города.
Завершило прохождение войск Владивостокского гарнизона выступление сводного духового оркестра. Затем по главной улице столицы Приморья началось шествие «Бессмертного полка». Праздничная программа ждет горожан и гостей Владивостока до самого вечера. В завершении Дня Победы в 22:00 будет праздничный салют.
День Победы широко отмечают во всех муниципалитетах Приморского края.
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