Военнослужащие ВВО возложили венки к памятникам Маршалам Советского союза 

Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко возложил цветы к мемориальному комплексу Вечного огня на площади Славы.
9 мая в Хабаровске военнослужащие штаба, соединений и воинских частей Восточного военного округа приняли участие в церемониях возложения венков к памятникам Великой отечественной войны.
Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко возложил цветы к мемориальному комплексу Вечного огня на площади Славы.
Помимо этого, церемонии состоялись у памятников Маршалам Советского союза А. Василевскому и Р. Малиновскому.
В мероприятиях приняли участие военнослужащие роты почетного караула, музыкальное сопровождение было организовано музыкантами военного оркестра штаба округа.