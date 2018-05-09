Военнослужащие ВВО возложили венки к памятникам Маршалам Советского союза

Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко возложил цветы к мемориальному комплексу Вечного огня на площади Славы.

9 мая в Хабаровске военнослужащие штаба, соединений и воинских частей Восточного военного округа приняли участие в церемониях возложения венков к памятникам Великой отечественной войны.

Исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко возложил цветы к мемориальному комплексу Вечного огня на площади Славы.

Помимо этого, церемонии состоялись у памятников Маршалам Советского союза А. Василевскому и Р. Малиновскому.

В мероприятиях приняли участие военнослужащие роты почетного караула, музыкальное сопровождение было организовано музыкантами военного оркестра штаба округа.