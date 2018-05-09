В Хабаровске прошел Парад Победы 

В параде было задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.
Посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне парад состоялся в Хабаровске.
Принимал шествие исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко. Командовал парадом заместитель командующего войсками военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
Торжественным маршем прошли почти две тысячи военнослужащих ВВО, а также других силовых структур. Барабанщики Уссурийского Суворовского военного училища по традиции открыли шествие.
Впервые в параде приняли участие девушки, которые проходят службы в медицинском отряде специального назначения ВВО.
Зрители впервые увидели тяжелую огнеметную систему, БТР-82А, а также армейский мотовездеход Ам-1, УАЗ «Пикап», комплексв РЭБ «Леер-2» и «Инфауна».
В параде было задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.
После завершения торжественного шествия прошла акция памяти. В ней приняли участи десятки тысяч человек — колонна прошла по ценраньным улицам Хабаровска.
Акция завершилась пролетом «Эскадрильи героев» — колонной из 12 легкомоторных самолетов, на борту которых размещались фотографии дальневосточных военных летчиков..