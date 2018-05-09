В Хабаровске прошел Парад Победы

В параде было задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.

Посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне парад состоялся в Хабаровске

Торжественным маршем прошли почти две тысячи военнослужащих ВВО, а также других силовых структур. Барабанщики Уссурийского Суворовского военного училища по традиции открыли шествие.

Впервые в параде приняли участие девушки, которые проходят службы в медицинском отряде специального назначения ВВО.

Зрители впервые увидели тяжелую огнеметную систему, БТР-82А, а также армейский мотовездеход Ам-1, УАЗ «Пикап», комплексв РЭБ «Леер-2» и «Инфауна».

В параде было задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.

После завершения торжественного шествия прошла акция памяти. В ней приняли участи десятки тысяч человек — колонна прошла по ценраньным улицам Хабаровска.

Акция завершилась пролетом «Эскадрильи героев» — колонной из 12 легкомоторных самолетов, на борту которых размещались фотографии дальневосточных военных летчиков..