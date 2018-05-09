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Боевая техника, барабанщики и «Бессмертный полк»: в Приморье празднуют 9 мая
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Боевая техника, барабанщики и «Бессмертный полк»: в Приморье празднуют 9 мая 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Сегодня празднование 9 мая во Владивостоке началось с парада войск и боевой техники Владивостокского гарнизона по улице Светланской, сообщает PRIMPRESS.
Открыла шествие рота барабанщиков, воспитанников Нахимовского военно-морского училища города Владивостока.
Следом за ними прошествовали морские пехотинцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Также в праздничном параде приняли участие курсанты Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России (будущие следователи и оперативные работники органов внутренних дел Приморского края) и курсанты морского государственного университета имени адмирала Геннадия Ивановича Невельского.
Более 50 единиц боевой техники проехало в составе парадных расчетов. Проехал танк, выпущенный в 1942 году. В настоящее время легендарная боевая машина принадлежит музею автомотостарины, открытом на Садгороде на базе военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае».
Следом за танком прошла колонна бронетранспортеров БТР-82-А разведывательного батальона бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Химическая разведывательная машина БРДМ-2рх стала еще одним участников парада. Кроме того, в колонне боевой техники проехали восьмидесяти двухмиллиметровый миномет БМ37, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», потомок знаменитой «Катюши», самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия «Оса», ракетный комплекс «Бастион» и другие.
Сразу после торжественного парада войск и военной техники тысячи владивостокцев с портретами своих родственников-фронтовиков прошли улице Светланской. Жители Владивостока в шестой раз принимают участие во всероссийской акции «Бессмертный полк».
В первом «Бессмертном полку» по Владивостоку шагали около 300 горожан, а в прошлом, 2017 году,.
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