Боевая техника, барабанщики и «Бессмертный полк»: в Приморье празднуют 9 мая

Сегодня празднование 9 мая во Владивостоке началось с парада войск и боевой техники Владивостокского гарнизона по улице Светланской, сообщает PRIMPRESS.

Открыла шествие рота барабанщиков, воспитанников Нахимовского военно-морского училища города Владивостока.

Следом за ними прошествовали морские пехотинцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Также в праздничном параде приняли участие курсанты Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России (будущие следователи и оперативные работники органов внутренних дел Приморского края ) и курсанты морского государственного университета имени адмирала Геннадия Ивановича Невельского.

Более 50 единиц боевой техники проехало в составе парадных расчетов. Проехал танк, выпущенный в 1942 году. В настоящее время легендарная боевая машина принадлежит музею автомотостарины, открытом на Садгороде на базе военно-патриотического клуба «Техника ХХ века в Приморском крае».

Следом за танком прошла колонна бронетранспортеров БТР-82-А разведывательного батальона бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Химическая разведывательная машина БРДМ-2рх стала еще одним участников парада. Кроме того, в колонне боевой техники проехали восьмидесяти двухмиллиметровый миномет БМ37, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», потомок знаменитой «Катюши», самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия «Оса», ракетный комплекс «Бастион» и другие.

Сразу после торжественного парада войск и военной техники тысячи владивостокцев с портретами своих родственников-фронтовиков прошли улице Светланской. Жители Владивостока в шестой раз принимают участие во всероссийской акции «Бессмертный полк».

В первом «Бессмертном полку» по Владивостоку шагали около 300 горожан, а в прошлом, 2017 году,.