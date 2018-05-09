Ракетные комплексы «Искандер» впервые приняли участие в параде Победы в Чите

ЧИТА , 9 мая. / ТАСС /. Более 1,6 тыс. человек и 40 единиц военной техники приняли участие в параде Победы, который прошел в среду в Чите. Впервые по центральной площади города проехали ракетные комплексы «Искандер-М».

"Торжественным маршем по читинской площади им. Ленина прошли свыше 1,6 тыс. человек, из которых около 1,2 тыс. — военнослужащие Восточного военного округа (ВВО). В составе механизированной колонны по площади проехало свыше 40 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300, «Стрела-10» и «Бук», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», танки Т-72Б, гаубицы «Мста-Б». Впервые в параде участвовали ракетные комплексы «Искандер», — сообщили представители ВВО.

УФСИН, Помимо военнослужащих, в параде участвовали сотрудники МВД МЧС , Пограничного управления ФСБ ФСО , курсанты Суворовского училища МВД и 70 юнармейцев. Зрителями парада, в том числе, стали участники делегаций из соседних регионов Китая Монголии , которые приехали в Читу для празднования Дня Победы.

После парада по главной улице города и его центральной площади прошли более 13 тыс. человек — участники акции «Бессмертный полк». Участники шествия, растянувшегося на несколько кварталов, пели «Катюшу», скандировали «Ура» и «Спасибо». После парада и шествия «Бессмертного полка» горожане проследовали к Вечному Огню на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев.

Парад Победы в Чите традиционно входит в число самых крупных парадов в России . Это связано с тем, что город долгие годы являлся центром Забайкальского, а затем Сибирского военных округов. Кроме того, с XIX здесь находится центр Забайкальского казачьего войска.

В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны 175 тыс. забайкальцев, 13 тыс. женщин мобилизованы на промышленные и транспортные предприятия региона. В Забайкалье выпускали ручные гранаты, огнеметы, плавбазы, торпедные баржи, в регионе размещались 35 госпиталей. 15 сентября 1941 года был образован Забайкальский фронт, штаб которого располагался в Чите. Войска фронта участвовали в разгроме Квантунской армии в августе 1945 года.