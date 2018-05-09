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Автоматизированные системы управления «Байкал» готовят к отправке в подразделения ВКС России
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Автоматизированные системы управления «Байкал» готовят к отправке в подразделения ВКС России 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Офицеры военного представительства в Москве приступили к технической приемке автоматизированной системы управления «Байкал». В рамках текущего гособоронзаказа, предприятие изготовитель передаст подразделениям ВКС России 5 комплектов.
АСУ «Байкал» предназначена для автоматизированного управления зенитно-ракетными соединениями при организации противовоздушной обороны. В ходе модернизации осуществлен перевод технических средств комплекса на новую элементную баз, а программного обеспечения — в среду базовых защищенных информационных технологий с расширением возможностей.
В АСУ «Байкал» реализованы новые алгоритмы боевого управления, адаптирующиеся к характеру действий средств воздушного противника и к изменению наземной обстановки. Для корректного учета рельефа местности, линии соприкосновения и наземной обстановки при планировании и при боевом управлении применяются цифровые карты местности.
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