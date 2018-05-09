Автоматизированные системы управления «Байкал» готовят к отправке в подразделения ВКС России

Офицеры военного представительства в Москве приступили к технической приемке автоматизированной системы управления «Байкал». В рамках текущего гособоронзаказа, предприятие изготовитель передаст подразделениям ВКС России 5 комплектов.

АСУ «Байкал» предназначена для автоматизированного управления зенитно-ракетными соединениями при организации противовоздушной обороны. В ходе модернизации осуществлен перевод технических средств комплекса на новую элементную баз, а программного обеспечения — в среду базовых защищенных информационных технологий с расширением возможностей.

В АСУ «Байкал» реализованы новые алгоритмы боевого управления, адаптирующиеся к характеру действий средств воздушного противника и к изменению наземной обстановки. Для корректного учета рельефа местности, линии соприкосновения и наземной обстановки при планировании и при боевом управлении применяются цифровые карты местности.