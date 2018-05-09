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В Параде Победы в Москве впервые принял участие истребитель пятого поколения Су-57
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В Параде Победы в Москве впервые принял участие истребитель пятого поколения Су-57 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Трансляцию парада ведут федеральные телеканалы.
Всего в авиационной части парада приняли участие 75 воздушных судов, в том числе многоцелевые истребители МиГ-29СМТ и Су-30СМ, стратегический ракетоносец Ту-160 и бомбардировщики Ту-95МС. Кроме того, в Параде Победы также впервые были представлены беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран».
Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Самолет вооружен 30-миллиметровой автоматической пушкой 9А1-4071К, может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» разного радиуса действия, а также и бомбы.
Военные парады в честь 73 годовщины победы в Великой Отечественной Войне состоятся в 28 российских городах. В общей сложности в них примут участие порядка 55 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц военной техники.
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