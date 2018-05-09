Су-57 на параде поведут летчики-испытатели продолжатели славных авиационных династий

На Параде Победы Су-57 поведут летчик-испытатель 1-го класса ПАО «Компания Сухой» Тарас Арцебарский и летчик-испытатель 1-го класса Андрей Шендрик.

Новейшие истребители 5-го поколения Су-57 на Параде Победы-2018 над Красной площадью поведут летчики-испытатели компании «Сухой» — продолжатели славных авиационных традиций и династий Героев Советского Союза — летчиков-испытателей и космонавтов.

Поведет Су-57 в парадном строю ведущий группы — летчик-испытатель 1-го класса ПАО «Компания Сухой» Тарас Арцебарский — сын Героя Советского Союза Анатолия Арцебарского, летчика-космонавта СССР, возглавлявшего экипаж космического корабля Союз ТМ-12.

За время летно-испытательной работы Анатолий Арцебарсикий освоил МиГ-23, все модификации МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, Су-17, Як-40, Ту-134, А-50 (ДРЛО). Космонавт-испытатель, проходил обучение по программам «Буран» и «Мир». Совершил длительный космический полет с 18 мая по 10 октября 1991 в качестве командира экипажа транспортного корабля «Союз ТМ-12» и ОК «Мир» по программе 9-й основной экспедиции и программы Juno. Стал 248-м человеком в космосе, 71-м из СССР. Совершил 6 выходов в открытый космос.

Его сын Тарас Арцебарский работает в компании Сухой с 2005 года. За испытания новейшей авиатехники награжден Орденом Мужества. Ведомый — также летчик-испытатель 1-го класса Андрей Шендрик, сын Героя Российской Федерации , штурмана-испытателя 1-го класса компании «Сухой» Владимира Георгиевича Шендрика.

Полковник Владимир Шендрик был штурманом-испытателем Государственного летно-испытательного Центра им. В. П. Чкалова; испытывал самолеты МиГ-31, Ту-160, Су-24М и др. Установил 6 мировых авиационных рекордов на самолете Су-32ФН. В 1998 году уволен в запас в звании. С 1998 года — старший штурман-испытатель летной службы в «ОКБ Сухого». Принимал участие в выступлениях на мировых авиационных салонах в Ле-Бурже , МАКС и других.

12 июня 1999 года при падении самолета Су-30МКИ со сверхмалой высоты после того, как при выполнении фигуры высшего пилотажа машина задела хвостом землю на авиасалоне в Ле-Бурже экипаж (пилот В. Ю. Аверьянов, штурман В. Г. Шендрик) сумел направить машину на свободный клочок летного поля, избежав человеческих жертв, и катапультировался в самый последний момент.

За мужество и героизм, проявленные при испытаниях авиационной техники, Указом Президента РФ от 17 августа 1999 года Шендрику Владимиру Георгиевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации.

19 августа 1999 года вместе с летчиком-испытателем И. Е. Соловьевым установил 3 мировых рекорда на самолете Су-32ФН в классе С-1. Освоил 35 типов самолётов и вертолетов, участвовал в испытаниях 30 типов самолетов и их модификаций. Продолжает летно-испытательную работу в «ОКБ Сухого».