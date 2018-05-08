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Свыше 2 тысяч военнослужащих ЗВО приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде
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Свыше 2 тысяч военнослужащих ЗВО приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Также в торжественном шествии, которое прошло 9 мая в 10 утра на площади Минина и Пожарского, в едином строю прошли войска Нижегородского военного гарнизона ЗВО, более 30 единиц вооружения и военной техники.
Свыше двух тысяч военнослужащих общевойсковой и танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в акции «бессмертный полк», посвященной празднованию 73 годовщины Дня Победы в Нижнем Новгороде. Также в торжественном шествии, которое прошло 9 мая в 10 утра на площади Минина и Пожарского, в едином строю прошли войска Нижегородского военного гарнизона ЗВО, более 30 единиц вооружения и военной техники. В составе механизированной колонны прошли образцы современной техники, стоящей на вооружении войск общевойсковой и танковой армий Западного военного округа. В их числе танки Т72б3 УБХ (улучшенные боевые характеристики), БМП-2, самоходные артиллерийские установки 2С19, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», система залпового огня «ГРАД» и «Ураган», БРДМ-2 (боевая разведывательная машина дозора), БТР-80 и БТР-82-а, тягачи с минометами 2С12 и пушками МСТА-Б. Также в параде приняли участие бронеавтомобили «РЫСЬ» и «ТАЙФУН-К».
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