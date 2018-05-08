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Военная академия РХБ защиты отметит 86-ю годовщину со дня образования
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Военная академия РХБ защиты отметит 86-ю годовщину со дня образования 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В связи с этим на территории военного вуза пройдет День открытых дверей, а также состоится выставка образцов военной техники, вооружения и средств РХБ защиты.
13 мая Военная академия РХБ защиты отмечает 86-ю годовщину со дня образования. Командование и личный состав приглашают абитуриентов, изъявивших желание поступить в академию, их родителей и всех желающих принять участие в торжественных мероприятиях.
На территории академии пройдет День открытых дверей и состоится выставка образцов военной техники, вооружения и средств РХБ защиты.
День открытых дверей начнется в 10 часов утра с проведения торжественного построения и митинга, а затем все желающие смогут своими глазами увидеть учебно-материальную базу, условия службы и быта курсантов, побывать в классе автомобильной подготовки и огнеметных тренажеров, ознакомиться с историей, посетив музей Военной академии.
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