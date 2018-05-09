Украина в 2018 году планирует построить 15 хранилищ боеприпасов 

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Украины в 2018 году намерено построить 15 хранилищ боеприпасов на трех военных арсеналах и оснастить их модернизированными противопожарными системами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.
"Мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения". — цитирует пресс-служба министра обороны Украины Степана Полторака.
Строительство хранилищ планируется начать в мае. «Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры». — говорится в сообщении ведомства.
За последние два года на Украине произошло несколько крупных пожаров на военных арсеналах, в марте 2017 года в Балаклее Харьковской области в результате пожара было уничтожено около 70 процентов боеприпасов. В Минобороны причиной происшествия тогда назвали диверсию, однако представители оппозиции высказали мнение, что пожар мог быть организован, чтобы скрыть хищение вооружений.
3 мая 2018 года этот склад вновь загорелся, пожар возник на территории технической площадки, где проводилось очищение и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после пожара 2017 года. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что площадь пожара составила 35 гектаров, в оборонном ведомстве добавили, что зафиксировано около 40 взрывов снарядов.
В сентября минувшего года пожар произошел также на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области, по данным Генштаба ВСУ, на складах, где хранилось около 83 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», уничтожено до трети запасов. Также регулярно небольшие пожары случаются на складах ВСУ в Донбассе.