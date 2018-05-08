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Военнослужащие Балтийского флота в море отдали воинские почести морякам-балтийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
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Военнослужащие Балтийского флота в море отдали воинские почести морякам-балтийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Вместе с ветеранами они спустили на воду венок и почтили память павших воинов минутой молчания.
В канун Дня Победы представители командования Балтийской военно-морской базы, администрации г. Балтийска, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, вышли в море для воздания воинских почестей морякам-балтийцам, погибшим в водах Балтики в годы Великой Отечественной войны.
Выход с море состоялся на малом ракетном корабле «Серпухов» соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской ВМБ.
В точке отдания воинских почестей в Балтийском море военнослужащие флота, ветераны и гости спустили на воду венок и почтили память павших воинов минутой молчания.
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