Военнослужащие Балтийского флота в море отдали воинские почести морякам-балтийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Вместе с ветеранами они спустили на воду венок и почтили память павших воинов минутой молчания.

В канун Дня Победы представители командования Балтийской военно-морской базы, администрации г. Балтийска , ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, вышли в море для воздания воинских почестей морякам-балтийцам, погибшим в водах Балтики в годы Великой Отечественной войны.

Выход с море состоялся на малом ракетном корабле «Серпухов» соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской ВМБ.

В точке отдания воинских почестей в Балтийском море военнослужащие флота, ветераны и гости спустили на воду венок и почтили память павших воинов минутой молчания.