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Личный состав Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны принял участие в конкурсе «Ключи от неба»
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Личный состав Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны принял участие в конкурсе «Ключи от неба» 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Начальник боевого расчета командного пункта признан лучшим начальником боевого расчета КП и отмечен грамотой командующего войск ПВО-ПРО)
В конце апреля на Государственном полигоне «Ашулук» был проведен третий (всеармейский) этап конкурса по полевой выучке боевых расчётов зенитных ракетных войск «Ключи от неба — 2018». В нем принимали участие 25 команд.
В этом году впервые к мероприятиям Конкурса привлечены нештатные боевые расчеты Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (г. Тверь), Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны и 185 центра боевой подготовки и боевого применения зенитных ракетных войск.
Конкурс проводился по номинациям:
Соревнования включали следующие элементы:
По результатам финального этапа конкурса в номинации зенитные ракетные системы большой и средней дальности команда Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны заняла первое место. Начальник боевого расчета командного пункта полковник Ю. В. Ворущенко признан лучшим начальником боевого расчета КП и отмечен грамотой командующего войск ПВО-ПРО), В номинации зенитных ракетных систем малой дальности команда училища заняла второе место (начальник расчета БМ «Панцирь-С» капитан А. В. Генералов). Лучшим механиком-водителем зенитных ракетных войск признан старшина А. Н. Силиверстов.
Личный состав расчетов училища отмечен высокими показателями профессионализма и мастерства, показанными в ходе проведения конкурса.
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