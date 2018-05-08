Израиль готовится к атаке из Сирии

Израиль во вторник вечером привел войска на северной границе в состояние повышенной готовности, развернул ПВО и приказал открыть бомбоубежища. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает ТАСС.

«После выявления нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии армия приняла решение изменить инструкции по гражданской обороне на Голанских высотах и поручила местным властям разблокировать и подготовить бомбоубежища в этом районе, — говорится в документе. — Кроме этого, развернуты системы ПВО, а войска приведены в состояние повышенной готовности к нападению».

«Граждане Израиля должны быть внимательны к инструкциям армии, которые будут распространены в случае необходимости, — добавили военные. — Армия готова к различным сценариям развития событий и предупреждает, что любая агрессия против Израиля будет встречена жестким ответом».