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Израиль готовится к атаке из Сирии
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Израиль готовится к атаке из Сирии 

BFM.RU 35 минут назад
Фото: ТВ Центр
Израиль во вторник вечером привел войска на северной границе в состояние повышенной готовности, развернул ПВО и приказал открыть бомбоубежища. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, передает ТАСС.
«После выявления нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии армия приняла решение изменить инструкции по гражданской обороне на Голанских высотах и поручила местным властям разблокировать и подготовить бомбоубежища в этом районе, — говорится в документе. — Кроме этого, развернуты системы ПВО, а войска приведены в состояние повышенной готовности к нападению».
«Граждане Израиля должны быть внимательны к инструкциям армии, которые будут распространены в случае необходимости, — добавили военные. — Армия готова к различным сценариям развития событий и предупреждает, что любая агрессия против Израиля будет встречена жестким ответом».
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году кнессет (парламент Израиля) принял «Закон о Голанских высотах», в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.
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