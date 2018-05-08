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Где смотреть Парад Победы в Москве на Красной площади
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Где смотреть Парад Победы в Москве на Красной площади 

ProOren 46 минут назад
В День Победы, 9 мая, вся страна ждет большой Парад на Красной Площади в Москве. В 2018 году ожидается участие 13 тыс. военных, 159 единиц наземной техники, свыше 70 самолетов и вертолетов.
По плану, в начале Парада на «ЗиЛе» выедет принимающий парад министр обороны Сергей Шойгу. Навстречу ему направится командующий парадом — главнокомандующий Сухопутными войсками РФ. Далее министр обороны проезжая по выстроенным «коробкам» поздравит участников с Днем Победы. И после этого по традиции начнется самая зрелищная часть торжественного мероприятия.
Перед трибунами проедут около 160 единиц военной техники. Во главе колонны танк Победы — Т-34. За ним проследуют современные бронеавтомобили, БТРы и конечно же танки. Триумфатором прошлого Парада стал новый танк «Армата», а в году 2018-ом все ждут появления сверхнового танка «Терминатор».
Над Красной площадью пролетят самолеты и вертолеты, состоящие на вооружении. Замыкать строй будет шестерка штурмовиков Су-25 с дымовой завесой в цветах государственного флага России, а также два модернизированных самолета МиГ-31.
Трансляция Парада начнется в 10:00 по московскому времени. Проведет ее Первый канал.
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