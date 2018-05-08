Король флота встречает гостей

Вся страна 9 мая отметит День Победы. Мы вспомним наших отцов и дедов, которые отдали все ради мирного неба над нашими головами. Накануне праздника в гости на подшефный крейсер «Москва» приехал корреспондент «ВМ» и узнал, как бравые моряки готовились к празднованию великой даты.

Севастополь потрясает воображение. Его название переводится как «город величественный», что и предопределило его судьбу. Это невероятные красоты, бескрайнее Черное море и добрые обаятельные люди. Севастопольцы прогуливаются по площади имени адмирала Нахимова, туристы любуются потрясающими видами с Графской пристани. Рифленые волны бьются о грандиозный исполин — флагман Черноморского флота нашей страны — крейсер «Москва». Он каждую минуту охраняет покой нашей страны.

Подняться на борт — честь для любого патриота. Ты словно попадаешь в крепкую сплоченную семью. И очень приятно, что газета «Вечерняя Москва» является ее непосредственной частью. Как и крейсер, мы — мощный щит, который стоит на страже правды и справедливости.

Ребята признаются, что в первые месяцы у них были трудности с перестроением на военный быт. Но они с этой задачей справились блестяще. Конечно, матросы скучают по дому. И никто не стесняется в этом признаться. И это не слабость, а проявление любви к своим близким. С родными созваниваются по воскресеньям. Они спрашивают о таких простых, но таких важных вещах. Как здоровье у родных, чем занимаются домашние питомцы, изменился ли их родной район Москвы . Сейчас их мысли связаны с Днем Победы. У каждого из матросов своя история, связанная с этим великим праздником.

— Мой дедушка прошел войну как моряк, — вспоминает Вячеслав Ивакин. — Я горд тем, что пошел по его стопам и служу на флоте. Для меня 9 мая — это то чувство гордости, которое сложно описать словами.

*На главном фото слева направо: заместитель военного комиссара города Москвы Максим Локтев, начальник управления мэрии Москвы Департамента региональной безопасности Валерий Можаров, заместитель командира крейсера «Москва» гвардии капитан II ранга Алексей Бугорский и официальный представитель военного комиссариата города Москвы Вадим Веденин тепло поприветствовали друг друга на борту боевого судна.

СПРАВКА

Ракетный крейсер «Москва» спущен на воду в 1982 году. После строительства получил название «Слава». Нынешнее название появилось после списания противолодочного крейсера «Москва». Длина корабля составляет 186,5 метра, высота 42,5 метра. Полная скорость хода может доходить до 32 узлов. Крейсер «Москва» является единственным кораблем 1 ранга в составе Черноморского флота России . При необходимости может нанести прицельный удар по крупным надводным суднам противника, обеспечить огневую поддержку десанта и противовоздушную оборону удаленных соединений.

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