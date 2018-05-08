Торжественное шествие, посвященное Дню Победы, состоится в столице Хакасии

Абакане военнослужащие Центрального военного округа организуют две полевые кухни, где угостят всех желающих армейской кашей и горячим чаем.

9 мая, в 73-ю годовщину Дня Победы, по Первомайской площади города Абакана пройдут 17 парадных расчетов. Центральный военный округ на торжественном мероприятии представят свыше двухсот военнослужащих железнодорожного и зенитно-ракетного соединений.

Всего в праздничном шествие примут участие около 1000 человек. Это курсанты кадетских училищ, ветераны боевых действий, представители силовых структур. Впервые в Абакане в едином строю пройдут парадные коробки юнармейцев. Кроме того, по Первомайской площади города проедут бронированные автомобили марки «Тигр», системы залпового огня «Град» и «Ураган», артиллерийские орудия, новейшие армейские мотовездеходы АМ-1.

В День Победы в Абакане военнослужащие Центрального военного округа организуют две полевые кухни, где угостят всех желающих армейской кашей и горячим чаем.