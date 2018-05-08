Легендарные танк Т-34 и «Катюша» будут задействованы 9 мая в торжественном шествии в Казани 

Историческая техника Казанского высшего военного танкового командного Краснознамённого училища перед шествием прошла все технические проверки и косметический ремонт.
Легендарные танк Т-34 и РСЗО «Катюша» впервые будут задействованы в торжественном шествии в Казани, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Всего в площади Тысячелетия проедут около 15 единиц современных и раритетных образцов военной техники. В пешей колонне пройдут около 2 тыс. военнослужащих, представителей других силовых ведомств, учебных заведений, кадетских и юнармейских отрядов.
Историческая техника Казанского высшего военного танкового командного Краснознамённого училища перед шествием прошла все технические проверки и косметический ремонт.