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Сегодня в штабе ЗВО проведена комплексная тренировка по противодействию терроризму
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Сегодня в штабе ЗВО проведена комплексная тренировка по противодействию терроризму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Была выполнена эвакуация военнослужащих и гражданского персонала с территории при захвате одного из зданий штаба, а также отработаны вопросы защиты, блокировки и ликвидации условных террористов.
Сегодня в штабе Западного военного округа под руководством заместителя начальника штаба округа проведена масштабная тренировка подразделений охраны, блокирования, усиления и ликвидации.
Была выполнена эвакуация военнослужащих и гражданского персонала с территории при захвате одного из зданий штаба, а также отработаны вопросы защиты, блокировки и ликвидации условных террористов.
Для проведения тренировки были задействованы специальная техника, сотрудники военной полиции и подразделения охраны штаба округа. Такие мероприятия носят плановый характер и проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений штаба округа по противодействию терроризму.
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