Сегодня в штабе ЗВО проведена комплексная тренировка по противодействию терроризму

Была выполнена эвакуация военнослужащих и гражданского персонала с территории при захвате одного из зданий штаба, а также отработаны вопросы защиты, блокировки и ликвидации условных террористов.

Сегодня в штабе Западного военного округа под руководством заместителя начальника штаба округа проведена масштабная тренировка подразделений охраны, блокирования, усиления и ликвидации.

Была выполнена эвакуация военнослужащих и гражданского персонала с территории при захвате одного из зданий штаба, а также отработаны вопросы защиты, блокировки и ликвидации условных террористов.

Для проведения тренировки были задействованы специальная техника, сотрудники военной полиции и подразделения охраны штаба округа. Такие мероприятия носят плановый характер и проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений штаба округа по противодействию терроризму.