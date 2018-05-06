Военнослужащие дивизии имени Дзержинского в Балашихе подготовились к параду Победы 

Личный состав и техника дивизии имени Феликса Дзержинского подготовились в подмосковной Балашихе к участию в параде Победы на Красной площади в столице, говорится в сообщении пресс-службы администрации Балашихи. Готовность военнослужащих дивизии имени Феликса Дзержинского к Параду Победы на Красной площади проверили в Балашихе 5 мая. Смотр парадных расчетов прошел на плацу дивизии. В состав свободного полка общей численностью 781 человек вошли 441 военнослужащих дивизии. «Сегодня (5 мая — ред.) состоялся смотр готовности парадных расчетов, которые представляют войска Национальной гвардии на параде Победы 9 мая. Общий вывод — личный состав и техника к участию в параде готовы. В ходе парадных тренировок, начавшихся еще в декабре прошлого года, мы достигли того уровня, который наметили ранее», — сказал первый заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России, генерал-полковник Сергей Меликов. Он добавил, что военнослужащие дивизии будут одеты в новую полевую форму Росгвардии. При ее создании использовались современные разработки и учитывались пожелания военнослужащих. Цвет нового камуфляжа символизирует войска национальной гвардии. Для участников парада обмундирование подбиралось индивидуально. По его словам, во время смотра парадных расчетов дивизии была также проверена готовность техники колонны войск Росгвардии, которая пройдет по Красной площади 9 мая. «Технику войска национальной гвардии представляют теми машинами, которые приняты у нас на вооружении — это бронированный автомобиль типа „Тигр“, „Патруль“ и „Урал“. Эта техника предназначена для выполнения именно тех задач, которые решают войска Росгвардии как в населенных пунктах и за их пределами», — сказал Меликов. Отдельная дивизия оперативного назначения имени Феликса Дзержинского войск национальной гвардии России является постоянным участником военных парадов на Красной площади с 1921 года. Парад Победы в Москве традиционно пройдет 9 мая в 10:00. В нем примут участие механизированные и пешие колонны, авиация. В этом году впервые в истории парада по Красной площади пройдут воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, воспитанники Псковского президентского кадетского училища имени Михаила Шолохова войск Национальной гвардии Российской Федерации и курсанты Смоленской военной академии противовоздушной обороны.. Личный состав и техника дивизии имени Феликса Дзержинского подготовились в Балашихе к участию в параде Победы на Красной площади в столице, сообщает пресс-служба администрации Балашихи. Готовность военнослужащих дивизии имени Феликса Дзержинского к параду Победы на Красной площади проверили в Балашихе 5 мая. В состав свободного полка общей численностью 781 человек вошли 441 военнослужащих дивизии, отмечается в материале. «Состоялся смотр готовности парадных расчетов, которые представляют войска Национальной гвардии на параде Победы 9 мая. В ходе парадных тренировок, начавшихся еще в декабре прошлого года, мы достигли того уровня, который наметили ранее», — сказал первый заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России, генерал-полковник Сергей Меликов, которого цитирует пресс-служба. «Технику войска национальной гвардии представляют теми машинами, которые приняты у нас на вооружение, — это бронированный автомобиль типа „Тигр“, „Патруль“ и „Урал“. Генеральная репетиция парада Победы пройдет в Москве в воскресенье. В столице в воскресенье пройдет генеральная репетиция парада Победы на Красной площади, в рамках ее воздушной части ожидается пролет авиации. Из-за репетиции парада в воскресенье с 06:00 перекроют дорожное движение в районе железнодорожной станции „Пресня“ и 3-й Магистральной улицы, на Звенигородском шоссе (при следовании в сторону улицы Мневники), на улице Мневники (при следовании в сторону улицы Народного Ополчения), а также на улицах Народного Ополчения и Нижние Мневники. С 07:00 водители не смогут проехать по Тверской (на участке от Триумфальной площади до Моховой улицы) и Моховой (на участке от Большой Никитской до Тверской улицы) улицам, улице Охотный Ряд (на участке от Тверской улицы до Большой Дмитровки). Перекрытия будут сниматься по мере прохождения колонны техники. С 10:40 запланированы следующие ограничения движения: на участке Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой улицы; на участке Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской улицы; на участке улицы Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки. Перекрытия будут сниматься по мере прохождения колонны. C 17:00 будет ограничено движение в районе железнодорожной станции „Пресня“ и 3-й Магистральной улицы, а также по Звенигородскому шоссе при следовании в сторону улицы Мневники, по улице Мневники при следовании в сторону улицы Народного Ополчения и по улицам Народного Ополчения и Нижние Мневники. В этом году впервые в истории парада по Красной площади пройдут воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, воспитанники Псковского президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова войск Национальной гвардии Российской Федерации и курсанты Смоленской военной академии противовоздушной обороны.. Авиация пролетела над центром Москвы в ходе репетиции воздушной части парада Победы. Авиация Воздушно-космических сил пролетела над столицей в рамках репетиции воздушной части парада Победы на Красной площади, передает в пятницу корреспондент РИАМО. В апреле летчики ВКС выполнили шесть совместных тренировок с парадными расчетами пеших и механизированных колонн в подмосковном Алабине. В этом году в военном параде примут участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях
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