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Киев возмутился проверкой украинских кораблей российскими спецслужбами
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Киев возмутился проверкой украинских кораблей российскими спецслужбами 

360tv.ru 45 минут назад
Глава Министерства инфраструктуры Украины провел экстренное заседание. Владимир Омелян заявил, что проверки украинских судов российскими пограничниками в Черном и Азовском морях нарушают нормы международного права. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».
Это очередное грубое нарушение международных правовых норм со стороны российских властей. Мы понимаем, что этот шаг является сознательным, следующие шаги спрогнозировать сложно
Владимир Омелян.
Министр инфраструктуры добавил, что Киев в подобных случаях будет «комплексно» реагировать.
Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства заявил, что до конца 2018 года в состав ВМФ РФ войдут четыре отремонтированных и шесть новых кораблей.
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