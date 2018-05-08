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Создатели системы оценки стрельб зенитных комплексов и систем получили премию имени Жукова
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Создатели системы оценки стрельб зенитных комплексов и систем получили премию имени Жукова 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присудил ряду разработчиков методического и аппаратно-программного обеспечения объективной оценки результатов боевых стрельб зенитных комплексов и систем Государственную премию Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Премия присуждена работникам ОАО «Научно-производственный испытательный центр „Арминт“, в том числе главному научному сотруднику Владимиру Васильеву, главному конструктору Анатолию Манину и советнику генерального директора Сергею Огиру, а также ведущему советнику отдела управления Департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Николаю Захарченко, начальнику отдела штаба управления начальника войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Владимиру Матвееву, генерал-лейтенанту в отставке Владимиру Попову, начальнику 474-го военного представительства Минобороны РФ Юрию Рауткину и другим „за разработку, серийное производство комплекса методического и аппаратно-программного обеспечения объективной оценки результатов боевых стрельб зенитных комплексов и систем, оснащение учебных центров войсковой противовоздушной обороны ВС РФ и полигонов Минобороны РФ системами нового поколения, способствующими укреплению обороноспособности государства“.
Премия присуждена и ряду разработчиков технологии модернизации авиационных боеприпасов, исключающей затраты на их утилизацию и способствующей созданию условий для снижения полной стоимости их жизненного цикла и затрат на обеспечение учебно-боевой подготовки.
Президент также присудил Государственную премию РФ имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова писателю Валерию Поволяеву „за создание серии художественных произведений, посвященных народному подвигу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, героизму и мужеству защитников Отечества“.
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