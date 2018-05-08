В подразделения войск РХБ защиты Восточного военного округа поступила партия новых авторазливочных станций

Они предназначены для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов.

Сразу в несколько подразделений войск РХБ защиты Восточного военного округа поступила партия новых авторазливочных станций АРС-14КМ на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ.

Забайкальском крае. Осваивать новую технику будут специалисты подразделений РХБ защиты, дислоцированных в Республике Бурятия

Авторазливочная станция АРС-14КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов.

Данные машины задействуют и для осуществления проливки местности при ликвидации последствий лесных пожаров.