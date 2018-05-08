В общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе подвели итоги боевой подготовки за зимний период обучения

Особое внимание на занятиях и учениях было уделено совершенствованию применения разведывательно-огневых и ударных контуров в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки.

Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Южная Осетия. В общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и в Закавказье, подвели итоги боевой подготовки за зимний период обучения. В учебно-боевых мероприятиях были задействованы воинские части и соединения, дислоцированные в Республиках Дагестан

Особое внимание в учебном году было уделено совершенствованию применения разведывательно-огневых и ударных контуров в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки.

Методическое мастерство командиров мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, проявленное в ходе бригадного тактического учения (БрТУ) с боевой стрельбой, положительно оценил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников

В зимнем периоде обучения помимо артиллерийских и танковых подразделений в системе огневого поражения были задействованы ракетные расчеты «Искандер-М» объединения и самолеты оперативно-тактической и армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО Су-24, Су-34, Су-25СМ3 и Ми-35. В интересах мотострелков на учении было организовано взаимодействие с расчетами ОТРК «Искандер М».

В мероприятиях боевой подготовки были активно задействованы современные танки Т-72БМ и Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, бронемашины «Тигр-М», системы залпового огня «Торнадо», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», беспилотные летательные аппараты, разведывательные комплексы «Зоопарк», новейшие комплексы РЭБ «Борисоглебск-2» и автоматизированные станции помех «Житель».

В течение учебного периода военнослужащие провели около 3 тыс. учебных мероприятий с выполнением боевых и учебных стрельб, свыше 2,5 тыс. занятий по вождению боевой техники и автомобилей, с прохождением более 1,5 тыс. километров на бронетанковой технике и более 2,5 тыс. километров на автомобильной.

Интенсивность боевой подготовки общевойсковой армии ЮВО возросла более чем на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.