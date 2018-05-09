В Подмосковье пройдут учения по предотвращению пожаров на торфяниках

Московской области пройдут учения по предотвращению пожаров на торфяниках, сообщает телеканал «360».

Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов

В комплексных учениях будут задействованы работники министерства ЖКХ, специалисты аварийно-восстановительной службы, сотрудники комитета лесного хозяйства и других областных структур.

В рамках учебной программы специалисты ежедневно проверяют уровень воды в сооружениях систем обводнения торфяников.

«В Московской области с 2010 года обводнено свыше 74 тыс. га торфяников. Благодаря надёжно функционирующей системе обводнения значимых торфяных пожаров на территории области в последние годы не отмечалось», — сказал Пестов, которого цитирует сайт регионального правительства.