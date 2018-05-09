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В Подмосковье пройдут учения по предотвращению пожаров на торфяниках
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В Подмосковье пройдут учения по предотвращению пожаров на торфяниках 

RT на русском 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Московской области пройдут учения по предотвращению пожаров на торфяниках, сообщает телеканал «360».
Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов.
В комплексных учениях будут задействованы работники министерства ЖКХ, специалисты аварийно-восстановительной службы, сотрудники комитета лесного хозяйства и других областных структур.
В рамках учебной программы специалисты ежедневно проверяют уровень воды в сооружениях систем обводнения торфяников.
«В Московской области с 2010 года обводнено свыше 74 тыс. га торфяников. Благодаря надёжно функционирующей системе обводнения значимых торфяных пожаров на территории области в последние годы не отмечалось», — сказал Пестов, которого цитирует сайт регионального правительства.
В апреле издание «ВашГород.ру» сообщало, что в Кемеровской области ввели особый противопожарный режим.
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