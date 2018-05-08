В Подмосковье построят новый комплекс для подготовки спасателей

Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей в городском округе Истра . Ожидается, что строительство будет завершено в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Строительство объекта будет способствовать развитию инфраструктуры городского округа. После завершения строительства на объекте будут созданы более 60 рабочих мест», — отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев , слова которого приводятся в сообщении.

Комплекс будет включать учебную зону (учебный корпус), административную (общежитие, пожарный резервуар), тренировочную (водный тренажер, крытый павильон, отдельные тренажеры на открытой площадке), рекреационную зону и техническую (трансформаторная подстанция и дизель-генераторная установка).

Общая площадь пятиэтажного учебного корпуса составит более 3,7 тыс. квадратных метров, площадь четырехэтажного общежития — порядка трех тысяч квадратных метров. Общая площадь зданий и сооружений, согласно проектной документации, составит более 11 тысяч «квадратов».