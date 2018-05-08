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Роскосмос назначил время старта пилотируемого корабля «Союз МС-09» к МКС
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Роскосмос назначил время старта пилотируемого корабля «Союз МС-09» к МКС 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Роскосмос назначил время старта пилотируемого корабля «Союз МС-09» к Международной космической станции с экипажем миссии МКС56/57, «Союз» стартует 6 июня в 14.12 мск, сообщает корпорация во вторник.
"В соответствии с программой полета Международной космической станции 6 июня 2018 года в 14:12 мск с площадки №1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур запланирован запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09», — говорится на сайте госкорпорации.
В основной экипаж корабля вошли российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст и aстронавт NASA Серина Ауньён-Чэнселлор. Корабль на орбиту выведет ракета «Союз-ФГ».
При этом на сайте NASA сообщается, что возвращение корабля запланировано 13 декабря 2018 года.
В Центре подготовки космонавтов РИА Новости также рассказали, что запуски следующих кораблей «Союз МС-10» и «Союз МС-11» состоятся соответственно 11 октября и 20 декабря.
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