Роскосмос назначил время старта пилотируемого корабля «Союз МС-09» к МКС

МОСКВА , 8 мая — РИА Новости Роскосмос назначил время старта пилотируемого корабля «Союз МС-09» к Международной космической станции с экипажем миссии МКС56/57, «Союз» стартует 6 июня в 14.12 мск, сообщает корпорация во вторник.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции 6 июня 2018 года в 14:12 мск с площадки №1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур запланирован запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09», — говорится на сайте госкорпорации.

В основной экипаж корабля вошли российский космонавт Сергей Прокопьев , астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст и aстронавт NASA Серина Ауньён-Чэнселлор. Корабль на орбиту выведет ракета «Союз-ФГ».

При этом на сайте NASA сообщается, что возвращение корабля запланировано 13 декабря 2018 года.