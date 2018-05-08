Новейший бронетранспортер Тихоокеанского флота проверили в учебном бою

Учения морской пехоты прошли в Приморском крае

Подразделения бригад морской пехоты Тихоокеанского флота проверили в учебном бою, на что способен новейший бронетранспортер БТР-82А.

Экипажи прошли полный курс переподготовки. Вождение техники было отработано на автодроме, также прошли стрельбы по мишеням.

В учениях также приняли участие модернизированные танки Т-80. Они недавно были приняты на вооружение бригадой морской пехоты, дислоцированной на Камчатке. Техника предыдущих поколений поступила на базы хранения.