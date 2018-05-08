Строительство учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей в Истре завершится в 2020 г.

Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей в Истре , сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство учебно-тренировочного комплекса (полигона) для подготовки спасателей. Объект возведут на базе НОУ « Учебный центр ОАО «Газпром» в дер. Алексеевка в Истре. Строительство объекта будет способствовать развитию инфраструктуры городского округа. После завершения строительства на объекте будут созданы более 60 рабочих мест. Плановое завершение строительства — в 2020 г.», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева

Так, согласно утвержденному проекту, в составе комплекса будут построены учебные корпуса и вспомогательные сооружения для проведения практических занятий на учебном полигоне. Учебно-тренировочный комплекс позволит моделировать различные чрезвычайные ситуации, что обеспечит соответствие качества профессионального обучения спасателей, а также позволит проводить соревнования по пожарно-прикладному спорту, туристскому многоборью. Комплекс рассчитан на единовременное пребывание и обучение 75 слушателей.

Также, в соответствии с проектом, учебно-тренировочный комплекс будет включать учебную зону (учебный корпус), административную (общежитие, пожарный резервуар), тренировочную (водный тренажер, крытый павильон, отдельные тренажеры на открытой площадке), рекреационную зону и техническую (трансформаторная подстанция и дизель-генераторная установка). Общая площадь пятиэтажного учебного корпуса составит более 3,7 тыс. кв. м, площадь четырехэтажного общежития — порядка 3 тыс. кв. м. Общая площадь зданий и сооружений, согласно проектной документации составит более 11 тыс. кв. м.