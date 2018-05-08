«Техмаш» выведет на Парад Победы реактивную артиллерию

Реактивная система залпового огня «Смерч» в составе механизированной колонны пройдет по Красной площади на параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

300-мм реактивная система залпового огня «Смерч» была разработана в 1980-х годах в НПО «СПЛАВ» . Впервые в мировой практике создания РСЗО был разработан корректируемый реактивный снаряд, имеющий систему угловой стабилизации на активном участке траектории и систему коррекции дальности. Это позволило улучшить кучность, а также точность стрельбы по дальности и направлению более чем в два раза. Максимальная дальность стрельбы «Смерча» — 90 километров. Эта реактивная система до сих пор считается непревзойденной.

«Техмаш» представит реактивную артиллерию и на Параде Победы в Туле. В колонне техники наряду со «Смерчем» пройдет РСЗО «Град». Созданная в 1963 году под руководством Александра Ганичева 122-мм система «Град» стала настоящим прорывом в реактивной артиллерии того времени. Впервые она была применена во время советско-китайского конфликта на острове Даманский в 1969 году. В настоящее время «Град» стоит на вооружении более 50 стран мира.

«Сегодня на смену «Граду» и «Смерчу» приходят реактивные системы «Торнадо». Их две — «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Одна имеет калибр 122 мм, как у «Града», другая — 300 мм, как у системы «Смерч». Это системы нового поколения. Они оснащены современными баллистическими вычислителями, работающими в связке с Глобальной навигационной системой — ГЛОНАСС. Точность и дальность их стрельбы существенно выше, чем у предшественников», — рассказал генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин

На параде в Туле также в колонне техники пройдет «бабушка» реактивной артиллерии — легендарная «Катюша». Выведет фронтовую установку на центральную площадь города начальник цеха № 15 НПО «СПЛАВ» Сергей Кирильцев, подготовивший машину к Параду. Были установлены двигатель, карбюратор, трамблер, стартер, генератор, топливный бак, а также проведен косметический ремонт боевой машины. Эта «Катюша имеет реальную боевую историю: она участвовала в обороне Смоленска. По тульской площади она пройдет уже в третий раз. Впервые гвардейский миномет сошел с постамента в 2015 году.