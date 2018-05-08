В нескольких ТЦ Евпатории прошли пожарно-тактические учения

Тема занятий — «Тушение условного пожара в местах с массовым пребыванием людей».

Для каждого ТЦ выбрали свою легенду учений. Например, в одном из них произошло условное возгорание неисправных электроприборов в результате замыкания проводки.

Кроме того, спасатели отработали порядок действий в случае сильного задымления и распространения огня по горючим материалам на всей площади помещения.