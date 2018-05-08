Обманул целое министерство

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России , два года назад аккредитованное на «Муромтепловозе» военное предприятие в рамках госконтракта было обязано осуществить контроль за качеством поставленных 18 изделий военного назначения и комплектующих к ним.

В процессе контроля были выявлены недостатки изделий, однако начальник представительства не приостановил приемку продукции, хотя по закону, обязан был это сделать. На все комплектующие по указанию должностного лица выданы заключения о возможности использования продукции в вооруженных силах России

Министерству обороны России, таким образом, причинен ущерб на сумму более 3,5 миллионов рублей.