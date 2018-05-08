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Обманул целое министерство
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Обманул целое министерство 

ТВ-МИГ 51 минуту назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса gazetadaily.ru  Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника 716 военного представительства Министерства обороны РФ, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России, два года назад аккредитованное на «Муромтепловозе» военное предприятие в рамках госконтракта было обязано осуществить контроль за качеством поставленных 18 изделий военного назначения и комплектующих к ним.
В процессе контроля были выявлены недостатки изделий, однако начальник представительства не приостановил приемку продукции, хотя по закону, обязан был это сделать. На все комплектующие по указанию должностного лица выданы заключения о возможности использования продукции в вооруженных силах России.
Министерству обороны России, таким образом, причинен ущерб на сумму более 3,5 миллионов рублей.
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