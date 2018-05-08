Эффективный ответ на современные угрозы: Су-25СМ реализует стратегию России по высокоточному оружию

Новые технические компоненты действительно выведут заслуженный отечественный штурмовик Су-25 на уровень самых современных ударных средств — считает заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Платформа Су-25 продолжает развиваться

Разговор здесь идет о модификации Су-25СМ3, которая поступила на вооружение ВКС РФ в 2015 году и прошла боевое крещение на территории Сирии в составе оперативной боевой авиационной группы российского Министерства обороны.

Главным нововведением данной модификации является прицельно-навигационный комплекс СОЛТ-25, представляющий собой оптическую лазерную телевизионную систему наведения боевого самолета на заданные военные цели.

Благодаря этому, модификация Су-25СМ3 может отслеживать и поражать наземные, надводные и воздушные цели в любых климатических условиях и в любое время суток. Это принципиальное изменение в рамках практических возможностей данных штурмовиков, которые до этого времени по ночам практически не воевали и, по сути своей, использовались только в дневное время.

Данное обстоятельство изменило и номенклатуру ударных средств Су-25 с достаточно примитивных свободно падающих бомб и неуправляемых ракетных комплексов до самых современных средств поражения, включая и сверхточные образцы.

Современное вооружение существенно усилит возможности Су-25 Все это является важным нововведением, поскольку современная практика показывает, что в рамках современной войны главную роль играет не стоимость и год разработки конкретной военной платформы, а ее способность решать поставленные задачи.

В этом контексте у платформы Су-25 до сих пор есть серьезные преимущества над современными истребителями и фронтовыми бомбардировщиками, которые заключаются в высокой маневренности штурмовика и его способности работать на сверхнизких скоростях, что необходимо для эффективной поддержки наступающих или обороняющихся сухопутных войск.

Есть здесь, конечно, и серьезные издержки, которые заключаются в том, что Су-25 во время работы по территории уязвим для ПЗКР, но это компенсируется его живучестью — были случаи, когда этот самолет возвращался на базу даже при поражении обоих двигателей.

Впрочем, это действительно серьезная опасность, которая, например, привела к тому, что эти штурмовики сильно видоизменили свою активность после того, как на вооружении террористов в Сирии появились ПЗРК.

В этой связи, получение новой модификации Су-25СМ3, способной действовать в ночных и экстремальных погодных условиях, а также использовать любые современные типы ударного вооружения, станет адекватным ответом на подобные угрозы.

Новые технологии продлят жизнь Су-25 Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» подтвердил, что боевой потенциал у платформы Су-25, несмотря на годы, остается огромным.

«Эта машина обладает огромным потенциалом живучести, и это до сих пор ее главное боевое преимущество, что вызвано высочайшим уровнем проработки проекта, которое было заложено в советские времена», — констатирует Дрозденко.

Как считает эксперт, применение нового комплекса СОЛТ-25 позволит этому военному средству гораздо эффективней поражать заданные цели. В результате, заслуженная военная платформа сможет успешно решать боевые задачи в условиях современной войны.

Это важный момент, учитывая тот факт, что Су-25 был разработан еще в семидесятые годы для поддержки сухопутных войск после того, как стало понятно, что современные ударные самолеты не могут выполнить все боевые задачи. Для этого и был создан данный бронированный самолет, работающий на небольших скоростях и на сравнительно низких высотах.

Новые технологии позволяют высокоточно использовать даже стандартные боеприпасы

«Здесь нужно остановиться на том, что после Второй мировой войны системы бомбометания и поражения сухопутных целей у нас и на Западе начали развиваться в несколько разных направлениях. В итоге, это привело к тому, что американцы сделали упор на высокоточные боеприпасы, т.е. это подразумевало то, что не стоит бомбить площадями, а нужно наносить удары по конкретным военным целям. При этом, в США считали, что это, к тому же, выйдет дешевле», — резюмирует Дрозденко.

На практике все вышло наоборот — стоимость высокоточных боеприпасов в США стала запредельной.

«В России же продолжила развиваться стратегия, направленная на развитие технологий не от боеприпаса, а от прицела. Например, современные прицелы позволяют положить стандартную бомбу, как высокоточный боеприпас. И с этим, кстати говоря, была связана истерия западных СМИ по поводу бомбежек самолетами ВКС РФ целей в Сирии, когда нас обвиняли в том, что мы якобы гробим людей, хотя на практике системы наведения позволяли нам поражать нужные объекты», — заключает Дрозденко.

В рамках таких технологий учитывается направление ветра и большое количество других параметров, что позволяет бить стандартными боеприпасами с точностью в несколько метров и, таким образом, эффективно поражать заданные цели.

«Соответственно, такое оборудование на Су-25 позволит данному средству выполнять боевые задачи на уровне современных самолетов XXI века», — констатирует Дрозденко.

Кроме того, получение модификации Су-25СМ3 возможно не только путем строительства новых самолетов, но и с помощью модернизации существующего парка штурмовиков, и это на практике — чрезвычайно важно.