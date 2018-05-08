Ещё
Второе судно «Валдай 45Р» спустило на воду ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» в Чкаловском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Второе судно «Валдай 45Р» спустило на воду ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» в Чкаловском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Второе судно «Валдай 45Р» из серии речных пассажирских судов на подводных крыльях спустило на воду ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» в Чкаловском районе Нижегородской области. Об этом сообщает предприятие.
«Валдай 45Р» способен обеспечить скоростную перевозку 45 пассажиров в светлое время суток. Может эксплуатироваться на реках всей территории России.
Длина судна составляет 21,3 м, ширина — 5,2 м, скорость — 65 км/ч, человек, дальность плавания — 400 км, экипаж — 2 человека.
В ближайшее время судно отправится в Санкт-Петербург для участия в «ПМЭФ-2018».
Работа над созданием СПК «Валдай 45Р» ведется в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 гг.».
Newsroom24: последние новости
Новое судно на подводных крыльях спустили на воду в Нижегородской области Танкер-химовоз, спущенный на воду заводом «Красное Сормово», передан заказчику Полевые учения по поиску пропавших людей пройдут в Дзержинске 6 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко298
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина406
Трамп решил судьбу Ирана270
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится403
На «Евровидении» произошло ЧП87
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение