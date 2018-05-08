Второе судно «Валдай 45Р» спустило на воду ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» в Чкаловском районе

Второе судно «Валдай 45Р» из серии речных пассажирских судов на подводных крыльях спустило на воду ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» в Чкаловском районе Нижегородской области . Об этом сообщает предприятие. «Валдай 45Р» способен обеспечить скоростную перевозку 45 пассажиров в светлое время суток. Может эксплуатироваться на реках всей территории России Длина судна составляет 21,3 м, ширина — 5,2 м, скорость — 65 км/ч, человек, дальность плавания — 400 км, экипаж — 2 человека. В ближайшее время судно отправится в Санкт-Петербург для участия в «ПМЭФ-2018». Работа над созданием СПК «Валдай 45Р» ведется в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 гг.».