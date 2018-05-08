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Наводчики-операторы БТР-82А приступили к сдаче выпускных экзаменов в окружном учебном центре ЦВО
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Наводчики-операторы БТР-82А приступили к сдаче выпускных экзаменов в окружном учебном центре ЦВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты выполняют упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин, сдают зачеты по вождению колесной и гусеничной техники, другим предметам боевой, физической, тактической и специальной подготовки.
Первый выпуск военнослужащих по специальности «наводчик-оператор БТР-82А» сдает квалификационные экзамены в окружном учебном центре ЦВО в Свердловской области. В прошлом году на эти современные бронетранспортеры были перевооружены все мотострелковые соединения округа.
В ходе выпускных испытаний специалисты выполняют упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин, сдают зачеты по вождению колесной и гусеничной техники, другим предметам боевой, физической, тактической и специальной подготовки.
Всего до 18 мая через экзамены пройдут более 2,5 тысяч военнослужащих –— это командиры, механики-водители, наводчики-операторы танков и боевых машин пехоты различных модификаций, начальники и механики радиостанций, разведчики.
Успешно выдержавшие испытания специалисты получат квалификационную категорию и пополнят воинские части и соединения ЦВО, а также войска других военных округов.
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