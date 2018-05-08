Наводчики-операторы БТР-82А приступили к сдаче выпускных экзаменов в окружном учебном центре ЦВО

Специалисты выполняют упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин, сдают зачеты по вождению колесной и гусеничной техники, другим предметам боевой, физической, тактической и специальной подготовки.

Первый выпуск военнослужащих по специальности «наводчик-оператор БТР-82А» сдает квалификационные экзамены в окружном учебном центре ЦВО в Свердловской области . В прошлом году на эти современные бронетранспортеры были перевооружены все мотострелковые соединения округа.

В ходе выпускных испытаний специалисты выполняют упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин, сдают зачеты по вождению колесной и гусеничной техники, другим предметам боевой, физической, тактической и специальной подготовки.

Всего до 18 мая через экзамены пройдут более 2,5 тысяч военнослужащих –— это командиры, механики-водители, наводчики-операторы танков и боевых машин пехоты различных модификаций, начальники и механики радиостанций, разведчики.

Успешно выдержавшие испытания специалисты получат квалификационную категорию и пополнят воинские части и соединения ЦВО, а также войска других военных округов.