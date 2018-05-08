В Самарском гарнизоне в преддверии 9 Мая прошли тренировки по антитеррору

При получении сигнала о нападении на объект воинской части военнослужащие отработали практические действия подразделений по отражению нападения НВФ и ликвидации угрозы терактов.

В преддверии празднования Дня Победы в Самарском гарнизоне прошли тренировки с подразделениями противодействия терроризму по отражению нападения условных террористов на объекты воинских частей.

При получении сигнала о нападении на объект воинской части под руководством командиров групп отражения военнослужащие отработали практические действия подразделений по отражению нападения незаконных вооруженных формирований (НВФ) и угрозе ликвидации угрозы терактов.

Всего в тренировках было задействовано более 500 человек личного состава и свыше 50 единиц военной и специальной техники.