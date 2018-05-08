Китайские специалисты провели оценочные полеты «Ансата»

В рамках экскурсии по предприятию представители СААС побывали в фюзеляжно-сборочном, монтажно-сборочном, малярно-обойном цехах, увидели токарную механообработку, оценили работу летно-испытательного комплекса и лаборатории динамических испытаний. Члены делегации ознакомились со всей производственной цепочкой сборки «Ансата», рассказали в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Также специалисты Казанского вертолетного завода провели презентации по конструкции вертолета, системе контроля качества изделий, сервисным бюллетеням и директивам летной годности. В программе работы комиссии также были предусмотрены совместные летные испытания, оценка работы приборов и валидационный полет вертолета «Ансат».

«Мы выполнили большой объем работ по подготовке сертификации вертолета «Ансат» в Китае. Соответствующая заявка в начале года была передана авиационным властям КНР. Отчет инспекторов, которые посетили КВЗ, должен лечь в основу решения по валидации российского сертификата типа в этой стране. Мы получили от китайской стороны только позитивные оценки, поэтому, надеюсь, что решение окажется положительным и будет принято в ближайшее время», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский

Серийное производство легкого двухдвигательного многоцелевого вертолета «Ансат» развернуто на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.

ПАО «Казанский вертолетный завод» производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах мира. Готовится к производству средний транспортно-пассажирский вертолет Ми-38. С 1997 года КВЗ обладает сертификатом разработчика вертолетной техники: сегодня в серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет «Ансат».