В Самаре все желающие смогут пройти тест на пригодность для службы в элитных войсках

Также для участников акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ — твой выбор!» будут организованы консультации по вопросам денежного довольствия, медицинского и продовольственного обеспечения, оформлению на военную службу по контракту. В День Победы на центральной площади Самары — площади Куйбышева — состоится акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ — твой выбор!», во время которой можно будет пройти экспресс-тест на нервно-психологическую устойчивость, а вместе с тем на пригодность к заступлению на боевое дежурство или в караул. Также участники праздника смогут посетить тематические стенды, получить консультации по вопросам денежного довольствия, медицинского и продовольственного обеспечения, ознакомиться с перечнем и особенностями воинских специальностей, а также пройти предварительный отбор и оформиться на военную службу по контракту.