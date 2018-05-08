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В Самаре все желающие смогут пройти тест на пригодность для службы в элитных войсках
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В Самаре все желающие смогут пройти тест на пригодность для службы в элитных войсках 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Также для участников акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ — твой выбор!» будут организованы консультации по вопросам денежного довольствия, медицинского и продовольственного обеспечения, оформлению на военную службу по контракту.
В День Победы на центральной площади Самары — площади Куйбышева — состоится акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ — твой выбор!», во время которой можно будет пройти экспресс-тест на нервно-психологическую устойчивость, а вместе с тем на пригодность к заступлению на боевое дежурство или в караул.
Также участники праздника смогут посетить тематические стенды, получить консультации по вопросам денежного довольствия, медицинского и продовольственного обеспечения, ознакомиться с перечнем и особенностями воинских специальностей, а также пройти предварительный отбор и оформиться на военную службу по контракту.
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