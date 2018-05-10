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В Симферополе порядка 900 военнослужащих и около 30 единиц военной техники прошли в парадном строю на День Победы
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В Симферополе порядка 900 военнослужащих и около 30 единиц военной техники прошли в парадном строю на День Победы 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Под аккомпанемент сводного военного оркестра прошли военнослужащие подразделений армейского корпуса Черноморского флота, парадные расчёты подразделений Росгвардии и министерства РФ по Чрезвычайным ситуациям.
Порядка 900 военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота, других силовых министерств и ведомств Российской Федерации прошли в парадном строю на День Победы в столице Республики Крым — Симферополе.
В составе 2 парадных батальонов и 8 парадных рот по проспекту Кирова под аккомпанемент сводного военного оркестра прошли военнослужащие подразделений армейского корпуса Черноморского флота, парадные расчёты подразделений Росгвардии и министерства РФ по Чрезвычайным ситуациям.
В механизированной части парада участвовало порядка 30 единиц боевой техники, среди которых бронетранспортеры БТР-80, пусковые установки комплекса ПВО С-300, буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили КАМАЗ-5320 с расчетами ПЗРК, бронеавтомашины «Рысь».
В Симферополе парад принял — начальник штаба армейского корпуса ЧФ — гвардии полковник Иван Попов.
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