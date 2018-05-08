Разведывательный «Корсар» планируют превратить во вредителя

Разработчики новейшего российского беспилотного летательный аппарата «Корсар», который впервые покажут широкой публике 9 мая, рассказали, как будут развивать его дальше. Так, дрону увеличат дальность полета более чем вдвое — до 250 километров. Кроме того, он получит оборудование для радиоэлектронной борьбы, то есть сможет мешать работе вражеской радиосвязи или разведывательной аппаратуре, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех»

Также создатели делают ставку на многофункциональность «Корсара». Он может пригодиться не только военным, но и гражданским. Специалисты «Ростеха» уверены, что дрон подходит для поиска и спасения людей, наблюдение за автомобильными дорогами, поиск очагов лесных пожаров.

Для всех этих целей «Корсар» подходит уже сейчас. В воздухе он способен провести до 10 часов, предельная высота полета — 6 километров, скорость — 150 километров в час. При этом беспилотник относительно небольшой: длина — чуть больше 4 метров, размах крыльев — 6,5 метра.