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«Детские войска» пройдут маршем перед ветеранами в школе №98 Краснодара
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

«Детские войска» пройдут маршем перед ветеранами в школе №98 Краснодара 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
«Детские войска» пройдут маршем перед ветеранами в школе №98 имени Героя России генерал-полковника Г. Н. Трошева в Краснодаре.
Мероприятие состоится 11 мая.
Участники парада — ученики начальных классов, воспитанники кадетских корпусов и дошкольных учреждений, отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Почетными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, представители краевой и городской администраций.
Примет парад инспектор объединенного стратегического командования Южного военного округа генерал-майор Николай Калабухов.
После прохождения участников ждет полевая кухня с настоящей армейской кашей, выставка военного оружия и ретротехники.
Парад «детских войск» проводится в краевой столице второй раз. Он организован руководством школы № 98 и Фондом патриотического воспитания молодежи им. генерала Г. Н Трошева. Проект призван содействовать реализации государственной политики в области патриотического воспитания молодежи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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