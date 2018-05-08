«Детские войска» пройдут маршем перед ветеранами в школе №98 Краснодара

«Детские войска» пройдут маршем перед ветеранами в школе №98 имени Героя России генерал-полковника Г. Н. Трошева в Краснодаре

Мероприятие состоится 11 мая.

Участники парада — ученики начальных классов, воспитанники кадетских корпусов и дошкольных учреждений, отряд Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Почетными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, представители краевой и городской администраций.

Примет парад инспектор объединенного стратегического командования Южного военного округа генерал-майор Николай Калабухов.

После прохождения участников ждет полевая кухня с настоящей армейской кашей, выставка военного оружия и ретротехники.