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Участник Парада Победы в Санкт-Петербурге — танк ИС-3 — участник Берлинского Парада Победы 1945 года
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Участник Парада Победы в Санкт-Петербурге — танк ИС-3 — участник Берлинского Парада Победы 1945 года 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Весной этого года танк прошел техническое обслуживание в ремонтно-восстановительном подразделении Западного военного округа в Ленинградской области.
9 мая в рамках празднования 73-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне танк ИС-3 — участник Берлинского Парада Победы 1945 года, встанет среди других легенд Второй мировой войны в статичном показе вооружения и военной техники на Дворцовой площади.
ИС-3 — участник Парада Победы в Санкт-Петербурге, был выпущен в апреле 1944 года эвакуированным в годы войны на Урал, заводом им. Кирова. Затем боевая машина вошла в состав 2-й гвардейской танковой армии, которая в парадном строю прошла по центральной улице Берлина в 1945 году.
Весной этого года танк прошел техническое обслуживание в ремонтно-восстановительном подразделении Западного военного округа в Ленинградской области. Специалисты-ремонтники произвели капитальный ремонт силовой установки, восстановили пришедшие в негодность механизмы ходовой части, заменили все технические жидкости и аккумуляторные батареи, отрегулировали приводы органов управления.
Пройдя остаток службы в Ленинградском военном округе, танк занял своё место на постаменте одной из воинских частей Западного военного округа во Владимирской области.
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