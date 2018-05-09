Участник Парада Победы в Санкт-Петербурге — танк ИС-3 — участник Берлинского Парада Победы 1945 года

Весной этого года танк прошел техническое обслуживание в ремонтно-восстановительном подразделении Западного военного округа в Ленинградской области

9 мая в рамках празднования 73-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне танк ИС-3 — участник Берлинского Парада Победы 1945 года, встанет среди других легенд Второй мировой войны в статичном показе вооружения и военной техники на Дворцовой площади.

ИС-3 — участник Парада Победы в Санкт-Петербурге , был выпущен в апреле 1944 года эвакуированным в годы войны на Урал, заводом им. Кирова. Затем боевая машина вошла в состав 2-й гвардейской танковой армии, которая в парадном строю прошла по центральной улице Берлина в 1945 году.

Весной этого года танк прошел техническое обслуживание в ремонтно-восстановительном подразделении Западного военного округа в Ленинградской области. Специалисты-ремонтники произвели капитальный ремонт силовой установки, восстановили пришедшие в негодность механизмы ходовой части, заменили все технические жидкости и аккумуляторные батареи, отрегулировали приводы органов управления.