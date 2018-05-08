Во Владивостоке военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие в международном заплыве, приуроченном к Дню Победы

Безопасность участников мероприятия обеспечивали водолазные специалисты ТОФ.

Сегодня в Амурском заливе Владивостока прошел 5-й Международный заплыв, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Главным организатором мероприятия выступил Спортивный комитет Тихоокеанского флота.

Перед началом мероприятия участники заплыва минутой молчания почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

В заплывах на дистанции в 100 и 1000 метров приняли участие 50 военнослужащих Тихоокеанского флота и войсковых соединений Восточного военного округа, спортсмены из Приморья и соседних областей, любители зимнего плавания из Китая

В рамках спортивной акции для жителей и гостей города морские пехотинцы флота провели показательные выступления с оружием. Музыкальное сопровождение заплыва осуществлял военный оркестр ТОФ.

Примечательно, что именно тихоокеанцы в 2014 году стали родоначальниками этих соревнований, которые теперь приобрели международный статус.

Во время проведения мероприятия безопасность участников обеспечивали водолазные специалисты ТОФ.