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Во Владивостоке военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие в международном заплыве, приуроченном к Дню Победы
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Во Владивостоке военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие в международном заплыве, приуроченном к Дню Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Безопасность участников мероприятия обеспечивали водолазные специалисты ТОФ.
Сегодня в Амурском заливе Владивостока прошел 5-й Международный заплыв, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Главным организатором мероприятия выступил Спортивный комитет Тихоокеанского флота.
Перед началом мероприятия участники заплыва минутой молчания почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
В заплывах на дистанции в 100 и 1000 метров приняли участие 50 военнослужащих Тихоокеанского флота и войсковых соединений Восточного военного округа, спортсмены из Приморья и соседних областей, любители зимнего плавания из Китая.
В рамках спортивной акции для жителей и гостей города морские пехотинцы флота провели показательные выступления с оружием. Музыкальное сопровождение заплыва осуществлял военный оркестр ТОФ.
Примечательно, что именно тихоокеанцы в 2014 году стали родоначальниками этих соревнований, которые теперь приобрели международный статус.
Во время проведения мероприятия безопасность участников обеспечивали водолазные специалисты ТОФ.
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