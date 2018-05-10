На Тихоокеанском флоте проходят праздничные торжества в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне

Во Владивостоке праздничные мероприятия начались в 09.00 с торжественного подъема Государственного и Андреевского флагов перед штабом Тихоокеанского флота.

Более 3 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота и 80 единиц боевой техники принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 73-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Первым по традиции этот праздник провели воины-тихоокеанцы группировки Войск и сил на Северо-востоке России. В парке Победы на аллее Славы в Петропавловске-Камчатском представители командования группировки сил и администрации Камчатского края возложили цветы и венки к Стене Памяти. После этого состоялось торжественное шествие парадных расчетов и техники местного гарнизона.

Во Владивостоке праздничные мероприятия начались в 09.00 с торжественного подъема Государственного и Андреевского флагов перед штабом Тихоокеанского флота.

В центре Владивостока, на улице Светланской, состоялся парад войск в ходе которого 1,5 тысяч человек в составе парадных расчетов прошли торжественным маршем перед трибуной с почётными гостями праздника.

В параде приняли участие офицеры штаба Тихоокеанского флота, расчеты береговых войск, объединений и соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации флота, воздушно-десантных войск, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова, морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского филиала Нахимовского военно-морского училища, а также парадные расчеты МЧС и МВД, воспитанники военно-патриотических клубов Владивостока, участники военно-патриотическое общественного движения «ЮНАРМИЯ».

За пешими расчетами, в составе парадного строя, проследовала механизированная колонна в составе которой впервые были представлены современные бронетранспортёры БТР-82А и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Возглавил колонну военной техники легендарный танк Т-34. Также зрители увидели комплексы ПВО «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», боевую машину пехоты БМП-2 и специальные автомашины — всего более 50 единиц боевой техники, состоящей на вооружении береговых войск Тихоокеанского флота.

Правопорядок в период проведения парада и шествий войск обеспечивали более 500 военнослужащих ТОФ, в том числе подразделения военной полиции и курсанты ТОВВМУ.

По окончании парада в Адмиральском сквере Дома офицеров флота и на центральной площади города состоялись праздничные концертные программы. Ветеранов Великой Отечественной войны, жителей и гостей города военные повара угостили флотской кашей, приготовленной здесь же, на полевых кухнях.

В 22.00 по местному времени праздничные торжества во Владивостоке завершатся праздничным салютом.