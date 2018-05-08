Русская «ответка»: 10 «Кинжалов» на 10 авианосцев США

Десять истребителей МиГ-31К, оснащенных гиперзвуковой ракетой «воздух-поверхность» «Кинжал» уже стоят на опытно-боевом дежурстве. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов

«Это современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом. А МиГ-31 — ее носитель, этот самолет наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации», — сказал замминистра.

Впервые о «Кинжале» стало известно 1 марта этого года, когда в послании Федеральному Собранию Владимир Путин сообщил о том, что гиперзвуковой комплекс «Кинжал» несет дежурство в Южном военном округе с 1 декабря 2017 года. Теперь стало известно количество носителей этой ракеты, которую не способны перехватить ни существующие, ни перспективные средства противоракетной обороны. Это предопределено не только ее скоростью, которая достигает 10 скоростей звука, но и маневрированием во время полета.

Остроумные люди считают, что количество комплексов «Кинжал» не случайно равно десяти. Именно столько у США авианосцев.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 прекрасно подходит для использования гиперзвукового ракетного оружия. Это предопределено его скоростью, превышающей 3000 км/ч. Это самый скоростной в мире самолет. Особенность гиперзвукового прямоточно-воздушного реактивного двигателя (ГПВРД) заключается в том, что его нельзя запустить, когда он находится в неподвижном положении, то есть — когда в воздухозаборнике нет напора воздуха, обеспечивающего интенсивное сгорание топлива. Двигатель начинает работать, когда ракета разгоняется до скорости в 3000 км/ч. Для запуска гиперзвуковой ракеты «с места» необходим мощный ускоритель, который «съедает» часть полезной нагрузки. Роль такого ускорителя играет МиГ-31. В данном случае его модификация МиГ-31К, в которой наряду с системами, осуществляющими запуск гиперзвуковой ракеты, имеющей индекс Х-47М2, стоит новейшая авионика от МиГ-31БМ.

Дальность ракеты — 2000 км. С учетом того, что тяжелый истребитель МиГ-31, способный нести 9 тонн ракетно-бомбовой нагрузки, имеет солидный боевой радиус в 720 км, реальная дальность применения «Кинжала» порядка 2700 км. Это означает, что для нанесения неотразимого удара как по наземным, так и по морским целям, самолету нет необходимости не только входить в зону ПВО противника, но и приближаться к ней.

Появление этого комплекса существенно расширяет возможности тактической авиации. Дело в том, что ракетами «воздух-поверхность», имеющими дальность в несколько тысяч километров (Х-555, Х-101), оснащены лишь самолеты Дальней авиации, решающие стратегические задачи. Теперь в ряд со «стратегами» встал и самолет тактической авиации МиГ-31. Более того, его приобретенная стратегическая роль обусловлена еще и тем, что Х-47М2 оснащена не только обычной боевой частью, но и ядерной.

С начала марта, когда было объявлено о наличии у России гиперзвукового оружия воздушного базирования, прошло не так уж много времени. Однако некоторые подробности относительно комплекса «Кинжал» уже начали прорисовываться. Прежде всего, это касается профиля полета ракеты. Она, как и одна из двух ракет ОТРК «Искандер» — 9М723, квазибаллистическая. Ракета перемещается по баллистической траектории, но при этом маневрирует при помощи газодинамических рулей, обеспечивающих повышенную динамику маневрирования на высотах с разреженной атмосферой. На более низких высотах используются аэродинамические рули.

На этом основании порой считают, что «Кинжал» мало чем отличается от искандеровский ракеты 9М723. И на то есть реальные основания. Ракета 9М723 имеет длину 720 см, диаметр — 92 см, стартовый вес — 3800 кг, масса БЧ — 480 кг. На ролике, показанном во время презентации «Кинжала» во время послания Федеральному Собранию, прекрасно видно, что, во-первых, ракеты довольно похожи геометрически. Во-вторых, длину Х-47М2 можно оценить как «немного за 7 метров».

Существуют также сведения, что в «лихие девяностые» коломенское КБ приборостроения создавало множество различных вариантов ОТРК «Искандер». Были среди них и проработки ракеты воздушного базирования, в те непростые времена не получившие ни финансирования, ни одобрения.

Данная версия рождения «Кинжала» стала настолько популярной, что приводятся сведения о том, что вес БЧ порядка 480 км, а перегрузка маневрирования — 30g.

Необходимо сказать, что с такой динамикой маневрирования даже с «простой» сверхзвуковой ракетой не способен справиться ни один ЗРК мира, включая самые совершенные американские противоракеты RIM-161 SM3 Standard. Если же ракета к тому же еще и гиперзвуковая, имеющая скорость 10М, то ее перехват переходит в область ненаучной фантастики.

Также о ракете «Кинжал» необходимо сказать, что она точно выводится на цель при помощи головки самонаведения. Однако о том, на каких принципах основана работа ГСН, неизвестно.

На первый взгляд, размещение десяти комплексов «Кинжал» в Южном военном округе является странным решением. Потому что в ЮВО нет истребительных частей и частей ПВО, в которых эксплуатировались бы перехватчики МиГ-31. Так что техническим специалистам ВВС ЮВО пришлось осваивать новую для себя технику.

Однако дислокация на юге, а не на западе страны нового оружия с фантастическими возможностями более чем оправдано. Во-первых, наши западные соседи от «Искандеров» впадают в антирусскую истерику. Если же к ним добавить «Кинжалы», то они начнут совершать роковые поступки, чреватые крайне неприятными последствиями. В первую очередь, разумеется для них самих. Мир, к сожалению, довольно хрупок.

Ну а на юге «Кинжалы» могут использоваться с большой пользой. И уже, кстати, используются. К настоящему моменту МиГ-31К уже совершили больше 250 полетов днем и ночью в различных метеоусловиях. Поскольку в Черное море стали часто наведываться американские и натовские корабли с крылатыми ракетами «Томагавк», демонстрируя своеволие и непредсказуемость американского президента, то «Кинжалы» способны привести американских моряков в чувство и вернуть их к реальности.

Примерно на эту же тему высказался и Юрий Борисов: «Это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат — потенциальные цели для этого оружия».

Ракетный комплекс «Кинжал», действительно, уникальное оружие в своем классе. Если Х-47М2 сравнивать с американскими ракетами «воздух-поверхность», то они близко не стоят ни по скорости, ни по дальности. AGM-158B JASSM-ER — это дозвуковая ракета, имеющая дальность 925 км. Причем она подается «общественности» как последнее достижение американской военной техники. Еще бледнее выглядит франко-британская ракета «Скальп», которая опозорилась во время налета на Сирию 14 апреля. Она тоже дозвуковая с дальностью 400 км.

А вот воинственных французов это не устраивает. Они приступили к испытаниям сверхзвуковой (3М) ракеты ASMP-A с ядерной боевой частью (300 кт), имеющей дальность 500 км.

Еще больше амбиции, естественно, у американцев. Компания «Локхид Мартин» создает разведывательно-ударный беспилотный самолет, который должен иметь скорость в 6400 км/ч. О том, когда он будет готов, ничего определенного сказать невозможно, поскольку только что завершился этап концептуальных исследований. Два года назад, когда все активно обсуждали гиперзвуковой «Циркон», и российские эксперты, и американские сходились в том, что США в области гиперзвука отстает от России примерно на 7 лет. Так что ждать, когда на другом берегу Атлантического океана появится что-то работоспособное в области гиперзвука, придется до середины следующего десятилетия.